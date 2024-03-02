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Ферстаппен выиграл стартовый этап сезона "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл стартовый этап сезона "Формулы-1" Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бахрейна - первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Формула 1
2 марта 2024 г. 20:41
Ферстаппен выиграл стартовый этап сезона Формулы-1

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бахрейна - первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, заезды проходили на автодроме в Сахире.

Вторым финишировал его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Тройку лучших замкнул испанский пилот "Феррари" испанец Карлос Сайнс - младший.

Действующий чемпион мира Ферстаппен одержал восьмую победу подряд, на финише прошлого сезона нидерландец выиграл семь последних гонок. В 2023 году Ферстаппен установил рекорд "Формулы-1" по количеству побед подряд (10).

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Саудовской Аравии с 7 по 9 марта

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