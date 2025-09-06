Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1"

Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Италии.

Как передает Report, соревнования проходят на автодроме в Монце.

В тройку лидеров также вошли британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри из "Макларена".

Гонка состоится 7 сентября. Начало запланировано на 17:00 по бакинскому времени.