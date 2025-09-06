"Formula 1" üzrə İtaliya Qran-prisində təsnifat mərhələsinin qalibi müəyyənləşib
Formula 1
- 06 sentyabr, 2025
- 19:29
"Formula 1" üzrə İtaliya Qran-prisində təsnifat mərhələsinin qalibi müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, ilk pilləni "Red Bull"un sürücüsü Maks Ferstappen tutub.
İkinci və üçüncü yerləri isə müvafiq olaraq "Maklaren"in pilotları Lando Norris və Oskar Piastri tutub.
Qran-pri "Autodromo Nazionale Monza" trekində keçirilib.
Qeyd edək ki, əsas yarış sentyabrın 7-də Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da start götürəcək.
