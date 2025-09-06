İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    "Formula 1" üzrə İtaliya Qran-prisində təsnifat mərhələsinin qalibi müəyyənləşib

    Formula 1
    • 06 sentyabr, 2025
    • 19:29
    Formula 1 üzrə İtaliya Qran-prisində təsnifat mərhələsinin qalibi müəyyənləşib

    "Formula 1" üzrə İtaliya Qran-prisində təsnifat mərhələsinin qalibi müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, ilk pilləni "Red Bull"un sürücüsü Maks Ferstappen tutub.

    İkinci və üçüncü yerləri isə müvafiq olaraq "Maklaren"in pilotları Lando Norris və Oskar Piastri tutub.

    Qran-pri "Autodromo Nazionale Monza" trekində keçirilib.

    Qeyd edək ki, əsas yarış sentyabrın 7-də Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da start götürəcək.

    Formula 1 İtaliya Qran-prisi qran-pri
    Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Италии "Формулы-1"

    Son xəbərlər

    20:45

    AFFA rəsmiləri UEFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırma Departamentinin nümayəndələri ilə görüşüblər

    Futbol
    20:38
    Foto

    Azərbaycanın gənclərdən ibarət cüdo millisi Avropa çempionatında birinci olub

    Fərdi
    20:38

    Mikayıl Cabbarovun Qətərə səfəri çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb

    Xarici siyasət
    20:28

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın airbadminton üzrə millisi finala yüksəlib

    Komanda
    20:20

    Səbail rayonunda dənizdə meyit aşkarlanıb

    Hadisə
    20:09

    SOCAR və Qətərin "UCC" holdinqi Anlaşma Memorandumu imzalayıb - YENİLƏNİB

    Energetika
    19:59

    KİV: Trampın siyasəti ABŞ iqtisadiyyatını tənəzzülə apara bilər

    Digər ölkələr
    19:32

    Azərbaycanla Qətər arasında tərəfdaşlığın gücləndirilməsi haqqında fikir mübadiləsi aparılıb

    Biznes
    19:29

    "Formula 1" üzrə İtaliya Qran-prisində təsnifat mərhələsinin qalibi müəyyənləşib

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti