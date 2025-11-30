Ферстаппен выиграл Гран-при Катара

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл", стал победителем 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2025 года - Гран-при Катара.

Как сообщает Report, соревнования проходили в Лусаиле.

Вторым к финишу пришел Оскар Пиастри из "Макларена", третьим стал испанец Карлос Сайнс - младший, представляющий "Уильямс".

Финальный, 24-й этап чемпионата мира пройдет в Абу-Даби с 5 по 7 декабря.