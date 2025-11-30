Ферстаппен выиграл Гран-при Катара
Формула 1
- 30 ноября, 2025
- 21:34
Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл", стал победителем 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2025 года - Гран-при Катара.
Как сообщает Report, соревнования проходили в Лусаиле.
Вторым к финишу пришел Оскар Пиастри из "Макларена", третьим стал испанец Карлос Сайнс - младший, представляющий "Уильямс".
Финальный, 24-й этап чемпионата мира пройдет в Абу-Даби с 5 по 7 декабря.
Последние новости
21:52
CNN: Мадуро заявил о готовности уйти в отставкуДругие страны
21:34
Ферстаппен выиграл Гран-при КатараФормула 1
21:23
Фото
В Тегеране состоялась встреча Пезешкиана и ФиданаВ регионе
21:15
Джамиля Гасанли отпустили после дачи показаний в СГБВнутренняя политика
20:58
СМИ: Жена вице-президента Ирана погибла в ДТП в пригороде ТегеранаВ регионе
20:50
Пярвиз Шахбазов принял участие в 40-й встрече министров стран ОПЕК+Энергетика
20:28
Стармер и Рютте отметили, что мирные переговоры по Украине набрали оборотыДругие страны
20:06
Министры ОПЕК+ подтвердили принятые решения об уровнях добычи на 2026 год - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
19:55
Видео