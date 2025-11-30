Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Ферстаппен выиграл Гран-при Катара

    Формула 1
    • 30 ноября, 2025
    • 21:34
    Ферстаппен выиграл Гран-при Катара

    Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл", стал победителем 23-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2025 года - Гран-при Катара.

    Как сообщает Report, соревнования проходили в Лусаиле.

    Вторым к финишу пришел Оскар Пиастри из "Макларена", третьим стал испанец Карлос Сайнс - младший, представляющий "Уильямс".

    Финальный, 24-й этап чемпионата мира пройдет в Абу-Даби с 5 по 7 декабря.

    Макс Ферстаппен Гран-при Катара Формула 1
    Ferstappen Qətər Qran-prisinin qalibi olub
    Elvis

    Последние новости

    21:52

    CNN: Мадуро заявил о готовности уйти в отставку

    Другие страны
    21:34

    Ферстаппен выиграл Гран-при Катара

    Формула 1
    21:23
    Фото

    В Тегеране состоялась встреча Пезешкиана и Фидана

    В регионе
    21:15

    Джамиля Гасанли отпустили после дачи показаний в СГБ

    Внутренняя политика
    20:58

    СМИ: Жена вице-президента Ирана погибла в ДТП в пригороде Тегерана

    В регионе
    20:50

    Пярвиз Шахбазов принял участие в 40-й встрече министров стран ОПЕК+

    Энергетика
    20:28

    Стармер и Рютте отметили, что мирные переговоры по Украине набрали обороты

    Другие страны
    20:06

    Министры ОПЕК+ подтвердили принятые решения об уровнях добычи на 2026 год - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    19:55
    Видео

    В Майами начались переговоры между делегациями США и Украины - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    Лента новостей