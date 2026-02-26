Ильхам Алиев: Мы всегда должны быть сильными, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторились

Азербайджан всегда должен быть сильным для предотвращения повторения таких трагедий, как Ходжалинский геноцид.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

Глава государства напомнил, что еще во время Отечественной войны, когда азербайджанские города, села подвергались бомбардировкам со стороны Армении, он заявлял: "Мы - азербайджанцы, и мы ведем и будем вести войну по законам войны".

"В отличие от армян, мы никогда не воевали с невинным, безоружным гражданским населением, и это еще больше возвысило наш народ", - отметил Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что сегодня Азербайджанский народ и государство уважают в том числе и за это:

"Тогда я говорил, что мы отомстим на поле боя. И мы отомстили. Отомстили за всех наших шехидов. И для их родных и близких это определенное утешение. Да упокоит Аллах души всех шехидов! Мы будем вечно хранить память о них в наших сердцах. Мы никогда не забудем ни Ходжалинский геноцид, ни другие военные преступления, совершенные против нас Армянским государством. Мы всегда должны быть и будем сильными, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторились".