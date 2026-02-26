Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев: Мы всегда должны быть сильными, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторились

    Внутренняя политика
    • 26 февраля, 2026
    • 19:25
    Азербайджан всегда должен быть сильным для предотвращения повторения таких трагедий, как Ходжалинский геноцид.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

    Глава государства напомнил, что еще во время Отечественной войны, когда азербайджанские города, села подвергались бомбардировкам со стороны Армении, он заявлял: "Мы - азербайджанцы, и мы ведем и будем вести войну по законам войны".

    "В отличие от армян, мы никогда не воевали с невинным, безоружным гражданским населением, и это еще больше возвысило наш народ", - отметил Ильхам Алиев.

    Президент подчеркнул, что сегодня Азербайджанский народ и государство уважают в том числе и за это:

    "Тогда я говорил, что мы отомстим на поле боя. И мы отомстили. Отомстили за всех наших шехидов. И для их родных и близких это определенное утешение. Да упокоит Аллах души всех шехидов! Мы будем вечно хранить память о них в наших сердцах. Мы никогда не забудем ни Ходжалинский геноцид, ни другие военные преступления, совершенные против нас Армянским государством. Мы всегда должны быть и будем сильными, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторились".

