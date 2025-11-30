Ferstappen Qətər Qran-prisinin qalibi olub
Formula 1
- 30 noyabr, 2025
- 21:38
"Red Bull" komandasının niderlandlı pilotu Maks Ferstappen "Formula 1" üzrə dünya çempionatının 23-cü mərhələsi – Qətər Qran-prisinin qalibi olub.
"Report"un məlumatına görə, yarış Lusaildə baş tutub.
İkinci yerdə "McLaren"dən Oskar Piastri finişə çatıb, üçüncü isə "Williams"ı təmsil edən ispaniyalı Karlos Sains olub.
Dünya çempionatının son – 24-cü mərhələsi 5–7 dekabr tarixlərində Əbu-Dabidə keçiriləcək.
