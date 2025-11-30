İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Ferstappen Qətər Qran-prisinin qalibi olub

    Formula 1
    • 30 noyabr, 2025
    • 21:38
    "Red Bull" komandasının niderlandlı pilotu Maks Ferstappen "Formula 1" üzrə dünya çempionatının 23-cü mərhələsi – Qətər Qran-prisinin qalibi olub.

    "Report"un məlumatına görə, yarış Lusaildə baş tutub.

    İkinci yerdə "McLaren"dən Oskar Piastri finişə çatıb, üçüncü isə "Williams"ı təmsil edən ispaniyalı Karlos Sains olub.

    Dünya çempionatının son – 24-cü mərhələsi 5–7 dekabr tarixlərində Əbu-Dabidə keçiriləcək.

    Ферстаппен выиграл Гран-при Катара

