Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при США "Формулы-1"

    Формула 1
    • 19 октября, 2025
    • 04:18
    Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при США Формулы-1

    Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при США.

    Как передает Report, соревнования проходят в Остине (штат Техас).

    Второе место занял британец Ландо Норрис из "Макларена". На третьей позиции квалификацию завершил монегаск Шарль Леклер ("Феррари"). В субботу Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки.

    Основная гонка пройдет в воскресенье и стартует в 23:00 по бакинскому времени.

    Формула-1 Макс Ферстаппен США

    Последние новости

    04:46

    Колумбия предпримет меры после уничтожения военными США катера с рыбаками

    Другие страны
    04:18

    Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при США "Формулы-1"

    Формула 1
    03:57

    США заявили о возможном нарушении ХАМАС режима прекращения огня в Газе

    Другие страны
    03:25

    СМИ: Американцы стали чаще отказываться от гражданства по политическим причинам

    Другие страны
    02:54

    МИД Катара: Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

    Другие страны
    02:49

    В США около 7 млн человек участвовали в протестах против политики Трампа

    Другие страны
    02:11

    В Бразилии перевернулся пассажирский автобус, погибли 17 человек

    Другие страны
    01:43

    Израиль получил останки еще двух погибших в Газе заложников

    Другие страны
    01:21

    В Германии обнаружили крупное месторождение лития

    Другие страны
    Лента новостей