Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при США "Формулы-1"
Формула 1
- 19 октября, 2025
- 04:18
Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при США.
Как передает Report, соревнования проходят в Остине (штат Техас).
Второе место занял британец Ландо Норрис из "Макларена". На третьей позиции квалификацию завершил монегаск Шарль Леклер ("Феррари"). В субботу Ферстаппен стал победителем спринтерской гонки.
Основная гонка пройдет в воскресенье и стартует в 23:00 по бакинскому времени.
