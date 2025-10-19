İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Ferstappen Formula-1 üzrə ABŞ Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi olub

    "Red Bull"un niderlandlı pilotu Maks Ferstappen 2025-ci ilin "Formula-1" üzrə dünya çempionatının 19-cu mərhələsində, ABŞ Qran-prisinin qalibi olub.

    "Report"un məlumatına görə, yarış Texas ştatının Ostin şəhərində keçirilir.

    Yarışda ikinci yeri "Maklaren"dən britaniyalı Lando Norris, üçüncü yeri Şarl Lekler ("Ferrari") tutub. Ferstappen şənbə günü sprint yarışında qalib gəlib.

    Əsas yarış bazar günü keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

