Ферстаппен поделился впечатлениями после победы на Гран-при Азербайджана в Баку

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в Баку поделился своими впечатлениями о гонке.

Как сообщает Report, нидерландский гонщик отметил, что борьба выдалась нелегкой, а последние этапы получились великолепными для его команды.

"Это было похоже на гонку 2023 года. Но этот уик-энд был для нас невероятным. Победить просто потрясающе. Мой болид сегодня был прекрасен", - подчеркнул Ферстаппен.

Напомним, что это вторая победа для нидерландского гонщика на Гран-при Азербайджана, до этого он становился победителем основной гонки в 2022 году.