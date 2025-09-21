Ферстаппен поделился впечатлениями после победы на Гран-при Азербайджана в Баку
Формула 1
- 21 сентября, 2025
- 17:59
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в Баку поделился своими впечатлениями о гонке.
Как сообщает Report, нидерландский гонщик отметил, что борьба выдалась нелегкой, а последние этапы получились великолепными для его команды.
"Это было похоже на гонку 2023 года. Но этот уик-энд был для нас невероятным. Победить просто потрясающе. Мой болид сегодня был прекрасен", - подчеркнул Ферстаппен.
Напомним, что это вторая победа для нидерландского гонщика на Гран-при Азербайджана, до этого он становился победителем основной гонки в 2022 году.
