Maks Ferstappen Bakıdakı qələbəsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb
Formula 1
- 21 sentyabr, 2025
- 16:54
Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi olan "Red Bull" pilotu Maks Ferstappen yarışla bağlı fikirlərini bölüşüb.
"Report"un məlumatına görə, niderlandlı sürücü mübarizə aparmağın asan olmadığını bildirib.
O, son mərhələlərin komandası üçün möhtəşəm alındığını vurğulayıb:
"Bu, 2023-cü ildəki yarışa bənzəyirdi. Amma bu həftəsonu bizim üçün inanılmaz oldu. Qalib gəlmək sadəcə möhtəşəmdir. Bolidim bu gün çox yaxşı idi".
Qeyd edək ki, Ferstappen 2022-ci ildə də Azərbaycan Qran-prisində treki birinci pillədə başa vurub.
