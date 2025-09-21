Maks Ferstappen Bakıdakı qələbəsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi olan "Red Bull" pilotu Maks Ferstappen yarışla bağlı fikirlərini bölüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, niderlandlı sürücü mübarizə aparmağın asan olmadığını bildirib.

    O, son mərhələlərin komandası üçün möhtəşəm alındığını vurğulayıb:

    "Bu, 2023-cü ildəki yarışa bənzəyirdi. Amma bu həftəsonu bizim üçün inanılmaz oldu. Qalib gəlmək sadəcə möhtəşəmdir. Bolidim bu gün çox yaxşı idi".

    Qeyd edək ki, Ferstappen 2022-ci ildə də Azərbaycan Qran-prisində treki birinci pillədə başa vurub.

    Ферстаппен поделился впечатлениями после победы на Гран-при Азербайджана в Баку

