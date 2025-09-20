Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    F1: Гран-при Азербайджана стал современной классикой

    Формула 1
    • 20 сентября, 2025
    • 10:33
    F1: Гран-при Азербайджана стал современной классикой

    Немногие гонки сочетают в себе историю и высокую скорость, как Гран-при Азербайджана, гонка в Баку ощущается одновременно вневременной и современной.

    Как сообщает Report, на официальной странице Формулы 1 (F1) опубликована статья, посвященная Гран-при Азербайджана.

    "Гран-при Азербайджана быстро завоевал репутацию одного из самых ярких и увлекательных гоночных уик-эндов. Гран-при прочно занял свое место в календаре, сочетая непредсказуемость гонок с совершенно уникальной атмосферой и обстановкой. Именно это сочетание делает Баку особенным", - отмечается в статье.

    В ней подчеркивается, что городская трасса незабываема своим пейзажем: машины проносятся мимо Старого города, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вдоль Каспийского моря и скользят мимо футуристических огненных башен – настоящее зрелище для болельщиков, как с трибун, так и из дома.

    Это архитектурное сочетание "делает Баку живым отражением самой Формулы 1" - спорта, который чтит традиции и процветает за счет инноваций.

    "Немногие трассы могут похвастаться такой непредсказуемостью, как бакинская. В ее истории навсегда остались машины безопасности, аварии в конце гонки и повороты событий, решавших исход гонки. На трассе в Баку разворачивались одни из самых непредсказуемых моментов F1 – от безумных столкновений до драматизма на последнем круге и побед, вырванных в последние мгновения", - говорится в статье.

    Гран-при Азербайджана стартовал 19 сентября. Сегодня пройдет квалификация, а завтра – основная гонка.

    Формула 1 Гран-при Азербайджана Баку
    "Formula 1": Azərbaycan Qran-prisi müasir klassikaya çevrilib
    F1: Azerbaijan Grand Prix became modern classic

    Последние новости

    11:50

    Генштаб ВСУ подтвердил удары по ряду нефтяных объектов РФ

    Другие страны
    11:47

    ГД инициирует референдум по поправкам в Конституцию Армении после выборов в 2026 году

    В регионе
    11:46

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Турции на 64%

    Финансы
    11:44

    Житель Кяльбаджара: Мы не имеем права забывать пережитые испытания

    Внутренняя политика
    11:43

    Посольство Турции: С почтением вспоминаем братьев, погибших за суверенитет Азербайджана

    Внешняя политика
    11:38

    Президент Руанды посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

    Другие
    11:35

    Секретариат ГУАМ поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Внешняя политика
    11:31

    "Азерэнержи" о восстановлении инфраструктуры в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавенде

    Энергетика
    11:31

    Пилот Haas рассчитывает заработать очки на Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    Лента новостей