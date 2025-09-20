F1: Гран-при Азербайджана стал современной классикой

Немногие гонки сочетают в себе историю и высокую скорость, как Гран-при Азербайджана, гонка в Баку ощущается одновременно вневременной и современной.

Как сообщает Report, на официальной странице Формулы 1 (F1) опубликована статья, посвященная Гран-при Азербайджана.

"Гран-при Азербайджана быстро завоевал репутацию одного из самых ярких и увлекательных гоночных уик-эндов. Гран-при прочно занял свое место в календаре, сочетая непредсказуемость гонок с совершенно уникальной атмосферой и обстановкой. Именно это сочетание делает Баку особенным", - отмечается в статье.

В ней подчеркивается, что городская трасса незабываема своим пейзажем: машины проносятся мимо Старого города, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вдоль Каспийского моря и скользят мимо футуристических огненных башен – настоящее зрелище для болельщиков, как с трибун, так и из дома.

Это архитектурное сочетание "делает Баку живым отражением самой Формулы 1" - спорта, который чтит традиции и процветает за счет инноваций.

"Немногие трассы могут похвастаться такой непредсказуемостью, как бакинская. В ее истории навсегда остались машины безопасности, аварии в конце гонки и повороты событий, решавших исход гонки. На трассе в Баку разворачивались одни из самых непредсказуемых моментов F1 – от безумных столкновений до драматизма на последнем круге и побед, вырванных в последние мгновения", - говорится в статье.

Гран-при Азербайджана стартовал 19 сентября. Сегодня пройдет квалификация, а завтра – основная гонка.