"Formula 1": Azərbaycan Qran-prisi müasir klassikaya çevrilib
- 20 sentyabr, 2025
- 11:33
Azərbaycan Qran-prisi kimi tarixi və yüksək sürəti özündə birləşdirən az sayda yarış var. Yarış müasir klassikaya çevrilib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Formula 1"in rəsmi səhifəsində Azərbaycan Qran-prisinə həsr olunmuş məqalə bildirilib.
"Azərbaycan Qran-prisi tez bir zamanda ən parlaq, maraqlı yarış kimi ad qazanıb. Qran-pri təqvimdə mühüm yer tutub, yarışların qeyri-müəyyənliyini tamamilə özünəməxsus atmosfer və mühitlə birləşdirir. Məhz bu birləşmə Bakını xüsusi edir", - məqalədə vurğulanıb.
Şəhər trekinin mənzərəsi unudulmaz olması, maşınların UNESCO-nun Dünya İrsi Siyahısına daxil olan İçərişəhərin yanından, Xəzər dənizi boyunca keçib və Alov qüllələrinin yaxınlığından ötmələri, həm tribunalardan, həm də evdən izləyən azarkeşlər üçün bunun əsl tamaşa olması qeyd olunub.
"Bu memarlıq ahəngi Bakını "Formula 1"-in canlı təcəssümünə çevirir. Bakı trekinin tarixində təhlükəsizlik maşınları, qəzalar və yarışın taleyini həll edən hadisə dönüşləri əbədi qalıb", - məqalədə bildirilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 19-da start götürüb.