Поезда Eurostar массово задерживают и отменяют из-за проблем с электричеством
- 30 декабря, 2025
- 17:03
Компания Eurostar, которая осуществляет перевозки между Великобританией и континентальной Европой, во вторник предупредила пассажиров о возможных значительных задержках и отмене рейсов из-за проблем с электроснабжением в туннеле под Ла-Маншем.
Как передает Report, об этом пишет издание The Guardian.
Оператор скоростных поездов настоятельно рекомендует всем пассажирам перенести свою поездку на другую дату.
В частности, были отменены рейсы пассажирского поезда Eurostar и поезда Le Shuttle, который перевозит автомобили и грузовые транспортные средства между терминалами в британском Фолкстоне и французском Кале.
В Фолкстоне уже образовались очереди из автомобилей, а пассажирский поезд, который отправился из Сент-Панкрас Интернешнл сегодня утром в 7:01, еще не прибыл в Париж и сейчас задерживается на четыре часа.