    Другие страны
    • 30 декабря, 2025
    • 17:03
    Поезда Eurostar массово задерживают и отменяют из-за проблем с электричеством

    Компания Eurostar, которая осуществляет перевозки между Великобританией и континентальной Европой, во вторник предупредила пассажиров о возможных значительных задержках и отмене рейсов из-за проблем с электроснабжением в туннеле под Ла-Маншем.

    Как передает Report, об этом пишет издание The Guardian.

    Оператор скоростных поездов настоятельно рекомендует всем пассажирам перенести свою поездку на другую дату.

    В частности, были отменены рейсы пассажирского поезда Eurostar и поезда Le Shuttle, который перевозит автомобили и грузовые транспортные средства между терминалами в британском Фолкстоне и французском Кале.

    В Фолкстоне уже образовались очереди из автомобилей, а пассажирский поезд, который отправился из Сент-Панкрас Интернешнл сегодня утром в 7:01, еще не прибыл в Париж и сейчас задерживается на четыре часа.

