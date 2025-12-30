Поезда Eurostar массово задерживают и отменяют из-за проблем с электричеством

Компания Eurostar, которая осуществляет перевозки между Великобританией и континентальной Европой, во вторник предупредила пассажиров о возможных значительных задержках и отмене рейсов из-за проблем с электроснабжением в туннеле под Ла-Маншем.

Оператор скоростных поездов настоятельно рекомендует всем пассажирам перенести свою поездку на другую дату.

В частности, были отменены рейсы пассажирского поезда Eurostar и поезда Le Shuttle, который перевозит автомобили и грузовые транспортные средства между терминалами в британском Фолкстоне и французском Кале.

В Фолкстоне уже образовались очереди из автомобилей, а пассажирский поезд, который отправился из Сент-Панкрас Интернешнл сегодня утром в 7:01, еще не прибыл в Париж и сейчас задерживается на четыре часа.