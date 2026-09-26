Джордж Расселл: Постараюсь превратить поул в Баку в победу
Формула 1
- 26 сентября, 2026
- 13:51
Британский пилот команды Mercedes Джордж Расселл, стартующий в субботу с первой позиции на Гран-при Азербайджана, ключевым моментом для победы считает хороший старт.
Как передает Report, по словам Рассела вчерашняя квалификация сложилась для него отлично.
"Я постараюсь превратить поул в победу. У меня уверенный настрой, машина способна на отличный темп. Одним из ключевых моментов будет старт", - отметил британец.
Расселл, слова которого приводит портал f1news, считает, что пилот Ferrari Шарль Леклер, стартующий со второй позиции, постарается опередить его на старте гонки: "Я уверен, что если мне удастся удержать лидерство после старта, то тогда я смогу нарастить отрыв и довести гонку до победы".
Corc Rassel: Bakıdakı poulu qələbəyə çevirməyə çalışacağam
George Russell: I will try to turn Baku pole into a victory
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