Джордж Расселл: Постараюсь превратить поул в Баку в победу

Британский пилот команды Mercedes Джордж Расселл, стартующий в субботу с первой позиции на Гран-при Азербайджана, ключевым моментом для победы считает хороший старт.

Как передает Report, по словам Рассела вчерашняя квалификация сложилась для него отлично.

"Я постараюсь превратить поул в победу. У меня уверенный настрой, машина способна на отличный темп. Одним из ключевых моментов будет старт", - отметил британец.

Расселл, слова которого приводит портал f1news, считает, что пилот Ferrari Шарль Леклер, стартующий со второй позиции, постарается опередить его на старте гонки: "Я уверен, что если мне удастся удержать лидерство после старта, то тогда я смогу нарастить отрыв и довести гонку до победы".