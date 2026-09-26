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    Джордж Расселл: Постараюсь превратить поул в Баку в победу

    Формула 1
    • 26 сентября, 2026
    • 13:51
    Джордж Расселл: Постараюсь превратить поул в Баку в победу

    Британский пилот команды Mercedes Джордж Расселл, стартующий в субботу с первой позиции на Гран-при Азербайджана, ключевым моментом для победы считает хороший старт.

    Как передает Report, по словам Рассела вчерашняя квалификация сложилась для него отлично.

    "Я постараюсь превратить поул в победу. У меня уверенный настрой, машина способна на отличный темп. Одним из ключевых моментов будет старт", - отметил британец.

    Расселл, слова которого приводит портал f1news, считает, что пилот Ferrari Шарль Леклер, стартующий со второй позиции, постарается опередить его на старте гонки: "Я уверен, что если мне удастся удержать лидерство после старта, то тогда я смогу нарастить отрыв и довести гонку до победы".

    Джордж Расселл Гран-при Азербайджана Формулы 1
    Corc Rassel: Bakıdakı poulu qələbəyə çevirməyə çalışacağam
    George Russell: I will try to turn Baku pole into a victory
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