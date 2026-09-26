İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Corc Rassel: Bakıdakı poulu qələbəyə çevirməyə çalışacağam

    Formula 1
    • 26 sentyabr, 2026
    • 14:05
    Corc Rassel: Bakıdakı poulu qələbəyə çevirməyə çalışacağam

    Şənbə günü Azərbaycan Qran-prisində birinci mövqedən start götürən "Mercedes" komandasının britaniyalı pilotu Corc Rassel yaxşı startı qələbə üçün əsas məqam hesab edir.

    "Report" "f1news" portalına istinadən xəbər verir ki, C.Rassel dünənki təsnifat mərhələsinin onun üçün əla alındığını bildirib.

    "Mən poulu qələbəyə çevirməyə çalışacağam. Maşın əla temp nümayiş etdirməyə qadirdir. Əsas məqamlardan biri start olacaq", - o qeyd edib.

    C.Rassel hesab edir ki, ikinci mövqedən start götürən "Ferrari" pilotu Şarl Lekler yarışın startında onu qabaqlamağa çalışacaq: "Əminəm ki, əgər startdan sonra liderliyi qoruyub saxlaya bilsəm, o zaman fərqi artıraraq yarışı qələbəyə çatdıra biləcəyəm".

    Corc Rassell Şarl Lekler Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
    Джордж Расселл: Постараюсь превратить поул в Баку в победу
    George Russell: I will try to turn Baku pole into a victory
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:15

    Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq

    Energetika
    04:48

    Niderlandda gənclər hərbi xidmətə çağırışın bərpası əleyhinə tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ Ferford bazası yaxınlığında həbslərdən sonra təhlükəsizliyi gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    03:59

    Polşa müdafiə nazirinin müavini ölkədə "Patriot" zavodunun tikintisi təklifini irəli sürüb

    Digər ölkələr
    03:38

    Tramp ABŞ-dən dizel yanacağı ixracının qadağan oluna biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Prezidenti İrana zərbələrin endirilməsi ehtimalını istisna etmir

    Digər ölkələr
    02:47

    Fransada barda atışma zamanı üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:16
    Foto
    Video

    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    01:56

    İsrail Niderlandın Ramallahdakı nümayəndələrinin diplomatik statusunu ləğv edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti