Corc Rassel: Bakıdakı poulu qələbəyə çevirməyə çalışacağam
Formula 1
- 26 sentyabr, 2026
- 14:05
Şənbə günü Azərbaycan Qran-prisində birinci mövqedən start götürən "Mercedes" komandasının britaniyalı pilotu Corc Rassel yaxşı startı qələbə üçün əsas məqam hesab edir.
"Report" "f1news" portalına istinadən xəbər verir ki, C.Rassel dünənki təsnifat mərhələsinin onun üçün əla alındığını bildirib.
"Mən poulu qələbəyə çevirməyə çalışacağam. Maşın əla temp nümayiş etdirməyə qadirdir. Əsas məqamlardan biri start olacaq", - o qeyd edib.
C.Rassel hesab edir ki, ikinci mövqedən start götürən "Ferrari" pilotu Şarl Lekler yarışın startında onu qabaqlamağa çalışacaq: "Əminəm ki, əgər startdan sonra liderliyi qoruyub saxlaya bilsəm, o zaman fərqi artıraraq yarışı qələbəyə çatdıra biləcəyəm".
Джордж Расселл: Постараюсь превратить поул в Баку в победу
George Russell: I will try to turn Baku pole into a victory
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