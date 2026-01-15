Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Зяка Мирзаев: Трудовые пенсии в Азербайджане увеличатся на 9%

    Финансы
    • 15 января, 2026
    • 12:26
    Зяка Мирзаев: Трудовые пенсии в Азербайджане увеличатся на 9%

    В Азербайджане в 2026 году трудовые пенсии увеличатся на 9%.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ГФСЗ Зяка Мирзаев на пресс-конференции по итогам деятельности фонда за 2025 год.

    Он отметил, что в 2025 году на индексацию (на 8,1%) трудовых пенсий в Азербайджане из бюджета Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) было выделено 520 млн манатов.

    По его словам, с 1 января 2025 года минимальная месячная заработная плата повышена на 16% и доведена до 400 манатов. В то же время, с 1 февраля 2025 года минимальная пенсия увеличена на 14,3% и определена в размере 320 манатов.

    Zəka Mirzəyev: "Azərbaycanda bu il əmək pensiyaları 9 % yaxın artacaq"

