    Zəka Mirzəyev: "Pensiyaların illik indeksləşməsi üçün 520 milyon manat vəsait ayrılıb"

    Maliyyə
    15 yanvar, 2026
    12:09
    Zəka Mirzəyev: Pensiyaların illik indeksləşməsi üçün 520 milyon manat vəsait ayrılıb

    Azərbaycanda əmək pensiyalarının illik indeksləşdirilməsi (8,1 %) ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) büdcəsindən əlavə 520 milyon manat vəsait ayrılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu DSMF-nin sədri Zəka Mirzəyev Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2025-ci ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2025-ci il yanvarın 1-dən minimum aylıq əməkhaqqı 16 % artırılaraq 400 manata çatdırılıb: "Eyni zamanda, 2025-ci il fevralın 1-dən minimum pensiya 14,3 % artırılaraq 320 manat müəyyən edilib".

