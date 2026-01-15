Zəka Mirzəyev: "Pensiyaların illik indeksləşməsi üçün 520 milyon manat vəsait ayrılıb"
Maliyyə
- 15 yanvar, 2026
- 12:09
Azərbaycanda əmək pensiyalarının illik indeksləşdirilməsi (8,1 %) ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) büdcəsindən əlavə 520 milyon manat vəsait ayrılıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu DSMF-nin sədri Zəka Mirzəyev Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2025-ci ilin yekunlarına dair keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, 2025-ci il yanvarın 1-dən minimum aylıq əməkhaqqı 16 % artırılaraq 400 manata çatdırılıb: "Eyni zamanda, 2025-ci il fevralın 1-dən minimum pensiya 14,3 % artırılaraq 320 manat müəyyən edilib".
Maliyyə
