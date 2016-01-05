Золото постепенно дорожает

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ 4 января на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 1,58% и составил 17 148,94 пунктов, индекс S&P 500 снизился на 1,53% - до 2 012,66 пунктов, Nasdaq снизился на 2,08% - до 4903,09 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 2,39% - до 6 093,43 пунктов, французский индекс CAC-40 снизился на 2,47% - до 4 522,45 пунктов, германский DAX снизился на 4,28% - до 10 283,44 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 15,2 доллара США или 1,43% и составила 1 076,50 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0828 (-0,92%).