Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Золото подорожало на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС США

    Финансы
    • 26 ноября, 2025
    • 10:45
    Золото подорожало на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС США

    Стоимость золота выросла в среду утром, получая поддержку со стороны ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась на $29,25 относительно предыдущего закрытия, или на 0,7%, - до $4 194,45 за тройскую унцию.

    Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,99% - до $51,593 доллара за унцию.

    Снижение учетной ставки ФРС США может отразиться на курсе доллара, ослабив его. К стоимости доллара, как правило, чувствительны котировки золота.

    ФРС США стоимость золота фьючерсы стоимость серебра драгметаллы
    Gold prices rise on expectations of US Federal Reserve monetary easing

    Последние новости

    11:30

    SOCAR представила собственную data-платформу для анализа корпоративных данных

    Энергетика
    11:22
    Фото

    В Баку обсудили роль искусственного интеллекта в кибербезопасности

    Внешняя политика
    11:22

    Белозеров: Транспортная система СНГ демонстрирует высокую эффективность

    Инфраструктура
    11:15

    Тайвань объявил о планах дополнительно направить $40 млрд на закупку вооружения

    Другие страны
    11:14

    Катар назначил нового посла в Армении

    В регионе
    11:05

    АБР поможет Азербайджану в подготовке проектов для развития умной энергетики и цифровой инфраструктуры

    Финансы
    11:01

    Президент Кубы готов к углублению отношений с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:00

    Объемы транспортировки нефти по БТД через Турцию сократились более чем на 6%

    Энергетика
    10:56

    Подозреваемому в ограблении Лувра предложили €15 тыс. за кражу

    Другие страны
    Лента новостей