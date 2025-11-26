Золото подорожало на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС США
Финансы
- 26 ноября, 2025
- 10:45
Стоимость золота выросла в среду утром, получая поддержку со стороны ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась на $29,25 относительно предыдущего закрытия, или на 0,7%, - до $4 194,45 за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,99% - до $51,593 доллара за унцию.
Снижение учетной ставки ФРС США может отразиться на курсе доллара, ослабив его. К стоимости доллара, как правило, чувствительны котировки золота.
