Золото подорожало на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС США

Стоимость золота выросла в среду утром, получая поддержку со стороны ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялась на $29,25 относительно предыдущего закрытия, или на 0,7%, - до $4 194,45 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,99% - до $51,593 доллара за унцию.

Снижение учетной ставки ФРС США может отразиться на курсе доллара, ослабив его. К стоимости доллара, как правило, чувствительны котировки золота.