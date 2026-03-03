Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Золото подорожало более чем на 1% из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    Финансы
    • 03 марта, 2026
    • 10:26
    Золото подорожало более чем на 1% из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    Биржевая стоимость золота заметно выросла на фоне неопределенности вокруг продолжительности и масштабов конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом следует из данных торгов.

    Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на $62,3 относительно предыдущего закрытия, или на 1,17%, до $5 373,9 за тройскую унцию.

    Майский фьючерс на серебро подорожал на 1,32% - до $90,025 за унцию.

    фьючерсы стоимость золота
    Gold prices jump amid Middle East uncertainty

    Последние новости

    10:52

    Эми Карлон представит США на заседании министров в рамках КС по ЮГК

    Энергетика
    10:45

    Иран ударил БПЛА по мосту, связывающему Бахрейн и Саудовскую Аравию

    Другие страны
    10:33

    АЖД назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Газах-Баку

    Инфраструктура
    10:31

    ЦАХАЛ: Из Ливана по северу Израиля выпущено пять ракет

    Другие страны
    10:30

    Посол Украины: Энергобезопасность - вопрос геополитики и стратегической автономии Европы

    Внешняя политика
    10:26

    Золото подорожало более чем на 1% из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    Финансы
    10:22

    Ильхам Алиев принимает участие в 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по ЮГК

    Внешняя политика
    10:14

    Здание гостелерадиокомпании Ирана подверглось авиаударам

    В регионе
    10:01

    Зеленский заявил о недопустимости территориальных уступок России

    Другие страны
    Лента новостей