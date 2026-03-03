Золото подорожало более чем на 1% из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Биржевая стоимость золота заметно выросла на фоне неопределенности вокруг продолжительности и масштабов конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом следует из данных торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на $62,3 относительно предыдущего закрытия, или на 1,17%, до $5 373,9 за тройскую унцию.

Майский фьючерс на серебро подорожал на 1,32% - до $90,025 за унцию.