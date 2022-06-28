Золото незначительно подорожало на снижении доходности гособлигаций США

Цена на золото во вторник утром умеренно выросла на снижении доходности гособлигаций США.

Цена на золото во вторник утром умеренно выросла на снижении доходности гособлигаций США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 2,4 доллара, или на 0,13%, до 1 827,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,05% — до 21,198 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снизилась до 3,177% с уровня предыдущего закрытия в 3,194%. Гособлигации США — это альтернативный золоту объект инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Инвесторы также продолжают следить за развитием событий вокруг поставок золота из РФ после того как представители государств "Большой семерки" (G7) в совместном заявлении объявили накануне, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать доходы ее бюджета, в том числе от золота. А президент США Джо Байден заявлял, что страны G7 введут запрет на импорт золота из РФ.