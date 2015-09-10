​Золото на мировом рынке подешевело, евро подорожало

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ 9 сентября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 1,45% и составил 16 253,57 пунктов, индекс S&P 500 - на 1,39% - до 1 942,04 пунктов, Nasdaq - на 1,15% - до 4 756,53 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 1,35% - до 6 229,01 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 1,44% - до 4 664,59 пунктов, германский DAX - на 0,31% - до 10 303,12 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 1,54% и составила 1 106,10 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1210 (+0,36%).