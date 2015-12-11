​Золото и евро подешевели

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ 10 декабря на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,47% и составил 17 574,75 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,23% - до 2 052,23 пунктов, Nasdaq - на 0,44% - до 5 045,17 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,63% - до 6 088,05 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,05% - до 4 635,06 пунктов, германский DAX вырос на 0,06% - до 10 598,93 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,72% и составила 1 066,70 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0936 (-0,65%).