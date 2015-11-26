​Золото и евро подешевели

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ 25 ноября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,01% и составил 17 813,39 пунктов, индекс S&P 500 снизился на 0,01% - до 2 088,87 пунктов, Nasdaq вырос на 0,26% - до 5 116,15 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,96% - до 6 337,64 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 1,51% - до 4 892,99 пунктов, германский DAX - на 2,15% - до 11 169,54 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,39% и составила 1 073,10 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0618 (-0,36%).