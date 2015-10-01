​Золото и евро на мировом рынке подешевели

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ 30 сентября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 1,47% и составил 16 284,70 пунктов, индекс S&P 500 - на 1,91% - до 1 920,03 пунктов, Nasdaq на 2,28% - до 4 620,16 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 2,58% - до 6 061,61 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 2,57% - до 4 455,29 пунктов, германский DAX - на 2,22 - до 9 660,44 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,9% и составила 1 114,30 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1148 (-0,96).