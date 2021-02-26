Золото дешевеет из-за роста курса доллара

Падение цены на драгметалл было обусловлено ростом доходности гособлигаций США

Стоимость золота падает в пятницу вечером уже четвертую торговую сессию подряд на фоне укрепления курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, по состоянию на 18.54 (по бакинскому времени) цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,62%, или на 28,8 доллара США, до 1746,75 доллара США за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 3,63% — до 26,635 доллара США Как за унцию.

Аналитики Commerzbank, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагают, что за динамикой цен на золото в пятницу стоит рост доллара и высокая доходность гособлигаций.

Золото дешевеет уже четвертую торговую сессию подряд, оставаясь ниже отметки в 1 800 долларов США за унцию. Падение цены на драгметалл в течение этой недели было в основном обусловлено ростом доходности гособлигаций США до максимумов за год. Рост курса доллара также оказывает давление на золото, поскольку в этом случае драгметалл становится менее выгодным для держателей другой валюты.