О нас
Report Georgia
Аудио новости

Золото дешевеет из-за роста курса доллара

Золото дешевеет из-за роста курса доллара Падение цены на драгметалл было обусловлено ростом доходности гособлигаций США
Финансы
26 февраля 2021 г. 19:51
Золото дешевеет из-за роста курса доллара

Стоимость золота падает в пятницу вечером уже четвертую торговую сессию подряд на фоне укрепления курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, по состоянию на 18.54 (по бакинскому времени) цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,62%, или на 28,8 доллара США, до 1746,75 доллара США за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дешевел на 3,63% — до 26,635 доллара США Как за унцию.

Аналитики Commerzbank, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагают, что за динамикой цен на золото в пятницу стоит рост доллара и высокая доходность гособлигаций.

Золото дешевеет уже четвертую торговую сессию подряд, оставаясь ниже отметки в 1 800 долларов США за унцию. Падение цены на драгметалл в течение этой недели было в основном обусловлено ростом доходности гособлигаций США до максимумов за год. Рост курса доллара также оказывает давление на золото, поскольку в этом случае драгметалл становится менее выгодным для держателей другой валюты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
Президент раскритиковал миротворцев: Скрыто пропускают иностранцев в Карабах 
26 февраля 2021 г. 14:22
США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря
20 февраля 2021 г. 19:13
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
В Баку в квартире обнаружены пять трупов
23 февраля 2021 г. 16:00
Шамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
ФотоШамиль Наджафзаде: Хочется снимать фильмы на Родине
22 февраля 2021 г. 12:31
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
​​​​​​​Прокуратура расследует переписку молодой девушки, покончившей с собой в Баку
20 февраля 2021 г. 21:24
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
Убивший пешехода азербайджанец арестован в Киеве
21 февраля 2021 г. 14:18
В Баку горит жилой дом
В Баку горит жилой дом
24 февраля 2021 г. 09:40
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi