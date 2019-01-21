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    В Азербайджане 104 млн манатов направлено на финансирование инвестиционных проектов женщин-предпринимателей

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "За период деятельности Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики правительство выделило льготные кредиты в размере 103,8 млн манатов для финансирования инвестиционных проектов женщин-предпринимателей".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам замминистра экономики Сахиб Мамедов.

    Он отметил, что за счет этих кредитов было создано 8,5 тыс. рабочих мест.

    Мамедов отметил, что в настоящее время 4 200 женщин в стране занимаются предпринимательской деятельностью.

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