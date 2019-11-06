Зампред Unibank вошел в руководство PASHA Bank Georgia - ЭКСКЛЮЗИВ

Первый заместитель председателя правления Unibank, главный администратор по рискам Асеф Гусейнов получил назначение в PASHA Bank Georgia.

Как сообщает Report, с 1 ноября он является членом правления грузинской "дочки" PASHA Bank.

А. Гусейнов подтвердил Report новость о своем назначении: "Теперь я буду работать в PASHA Bank Georgia".

PASHA Bank Georgia функционирует с февраля 2013 года.

PASHA Bank действует в Азербайджане с 2007 года и входит в Группу компаний PASHA - крупного инвестиционного холдинга, действующего также в секторах страхования, строительства, производства строительных материалов, туризма и других. Kapital Bank, один из крупнейших банков ритейл-рынка Азербайджана, также принадлежит Группе компаний PASHA.