    Финансы
    • 12 ноября, 2025
    • 13:03
    Замминистра: Экономический рост в Азербайджане полностью формируется за счет ненефтяного сектора

    Учитывая ожидаемые темпы роста в этом году, среднегодовой рост ВВП в ненефтегазовом секторе за 2022-2025 годы превышает цель, определенную в стратегических документах.

    Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра экономики Самед Баширли на совместном заседании комитетов по делам молодежи и спорта, общественных объединений и религиозных организаций, культуры.

    По его словам, ожидается, что среднегодовой рост ненефтегазового ВВП за 2022-2025 годы составит 6,1%.

    "Формирование роста валового внутреннего продукта полностью за счет ненефтегазового сектора является важным достижением с точки зрения диверсификации экономики и укрепления частного сектора. Эта тенденция служит дальнейшему укреплению экономической стабильности страны и обеспечению долгосрочного устойчивого развития", - сказал он.

    Заместитель министра подчеркнул, что в настоящее время деятельность, направленная на диверсификацию экономики, последовательно продолжается, и результаты этой политики будут более ощутимы в показателях экономического роста в ближайшие годы.

