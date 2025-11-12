İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası
    Nazir müavini: "Azərbaycanda iqtisadi artım tamamilə qeyri-neft sektorunun hesabına formalaşır"

    Maliyyə
    • 12 noyabr, 2025
    • 12:26
    Nazir müavini: Azərbaycanda iqtisadi artım tamamilə qeyri-neft sektorunun hesabına formalaşır

    Bu il gözlənilən artım tempi nəzərə alındıqda, 2022-2025-ci illər üzrə qeyri-neft-qaz sektorunda ÜDM-in orta illik artımı strateji sənədlərdə müəyyən edilmiş hədəfi üstələyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Səməd Bəşirli Gənclər və idman, İctimai birliklər və dini qurumlar, Mədəniyyət komitələrinin birgə iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2022-2025-ci illər ərzində qeyri-neft-qaz ÜDM-nin orta illik artımının 6,1 % olacağı gözlənilir:

    "Ümumi daxili məhsulun artımının tamamilə qeyri-neft-qaz sektorunun hesabına formalaşması, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və özəl sektorun gücləndirilməsi baxımından mühüm nailiyyətdir. Bu tendensiya ölkənin iqtisadi sabitliyinin daha da möhkəmlənməsinə və uzunmüddətli dayanıqlı inkişafın təmin olunmasına xidmət edir".

    Nazir müavini vurğulayıb ki, hazırda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə yönəlmiş fəaliyyət ardıcıl şəkildə davam edir və bu siyasətin nəticələri yaxın illərdə iqtisadi artım göstəricilərində daha aydın hiss olunacaq.

    "Makroiqtisadi sabitlik Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafının əsas göstəricilərindən biridir. Mövcud əlverişli şərait ölkədə maliyyə intizamının qorunmasına, inflyasiyanın idarə olunmasına, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına və qeyri-neft sektorunun genişlənməsinə imkan yaradır. Eyni zamanda, bu proses iqtisadi artımın sosial rifahla uzlaşdırılmasını və uzunmüddətli inkişaf strategiyalarının reallaşdırılmasını stimullaşdırır", - S. Bəşirli əlavə edib.

    Büdcə zərfi Səməd Bəşirli qeyri-neft-qaz sektoru
    Замминистра: Экономический рост в Азербайджане полностью формируется за счет ненефтяного сектора
    Deputy Minister: Azerbaijan's economic growth entirely driven by non-oil sector

