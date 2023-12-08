Законопроект о бюджете Нахчыванской Автономной Республики принят в I чтении

На сегодняшнем пленарном заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики в I чтении принят законопроект о бюджете НАР на 2024 год.

На сегодняшнем пленарном заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики в I чтении принят законопроект о бюджете НАР на 2024 год.

Как сообщает местное бюро Report, об этом депутат Верховного Меджлиса Эльман Джафарли сказал журналистам.

Напомним, что бюджет НАР на 2024 год составит 516,4 млн манатов. Это на 14,65% меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2023 год.

66,5% или 343,3 млн манатов бюджета НАР в 2024 году, будет обеспечено за счет дотаций, выделяемых из государственного бюджета, это на 24,2% меньше, чем в этом году.