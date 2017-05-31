Закир Нуриев: Законопроект "Об обременении движимого имущества" устранит проблемы

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Принятие в Азербайджане законопроекта "Об обременении движимого имущества" устранит существующие в этой области проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на региональной конференции "Реформы в области обременения движимого имущества: достижения и вызовы".

По его мнению, формирование законодательной базы в сфере обременения движимого имущества приведет к расширению среднего класса, развитию частного сектора, обеспечит устойчивое экономическое развитие в стране.