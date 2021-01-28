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Закир Нуриев: В прошлом году впервые доля безналичных платежей превысила 50%

Закир Нуриев: В прошлом году впервые доля безналичных платежей превысила 50% Впервые безналичные платежи имеют значительную долю в общих платежах
Финансы
28 января 2021 г. 11:53
Закир Нуриев: В прошлом году впервые доля безналичных платежей превысила 50%

В 2020 году объем безналичных платежных операций составил 118 млн манатов, что на 10% больше, чем в 2019 году.

Как сообщает Report, об этом на открытии Fintex Summit заявил президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев.

По словам Нуриева, безналичные платежи составляет основную часть от общего числа платежей: "В прошлом году доля безналичных платежей в общих платежах выросла до 53,8%, что означает, что впервые безналичные платежи имеют значительную долю в общих платежах".

В прошлом году наряду с количеством безналичных платежей наблюдался рост их объема, и по сравнению с 2019 годом сумма выросла на 1,5 процентных пункта - до 22%”.

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Версия на английском языке Zakir Nuriyev: Share of non-cash payments exceeded 50% last year
Версия на азербайджанском языке Zakir Nuriyev: “Ötən il ilk dəfə nağdsız ödənişlərin payı 50 %-i ötüb”

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