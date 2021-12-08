Закир Нуриев: Интерес к электронным кошелькам вырос

Вопросам обеспечения цифровой экономики, цифровой экосистемы и безопасности этих секторов в последнее время уделяется особое внимание.

Вопросам обеспечения цифровой экономики, цифровой экосистемы и безопасности этих секторов в последнее время уделяется особое внимание.

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку 5-м Международном банковском форуме "Безналичная экономика: надежность, безопасность и стабильность" заявил председатель Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" (АБА) Закир Нуриев.

"Адаптация к эпохе 4-й промышленной революции диктует необходимость внедрения технологических достижений. В 2020 году безналичные платежи в глобальном масштабе выросли на 6%. В последнее время возрос интерес к цифровым платежам, особенно к электронным кошелькам. Согласно исследованиям, доля мгновенных платежей и безналичных платежей, осуществляемых с помощью электронных кошельков, в общей сумме платежей в 2020 году составила 14,5%. Ожидается, что к 2025 году эта цифра вырастет до 25%", - отметил З.Нуриев.