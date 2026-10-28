Закир Ахмедов: Новый скоринговый продукт позволит анализировать платежное поведение клиентов
Финансы
- 28 октября, 2026
- 17:58
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Новый скоринговый продукт позволит кредитным организациям анализировать платежное поведение клиентов.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления и главный директор по бизнесу и поддержке AzeriCard Закир Ахмедов на 12-й Конференции по инвестициям и устойчивому развитию в микрофинансировании в Баку.
По его словам, продукт позволит совершенствовать существующие скоринговые модели банков и небанковских кредитных организаций (НБКО).
"На основе платежного поведения клиентов появляется возможность точнее определить, к какой скоринговой группе они относятся и когда могут допустить просрочки. Считаю, что целесообразно начать использовать этот продукт", - сказал он.
Zakir Əhmədov: "Yeni skorinq məhsulu müştərilərin ödəniş davranışlarının təhlilinə imkan verəcək"
AzeriCard's new scoring product to help lenders analyze payment behavior
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