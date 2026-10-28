Закир Ахмедов: Новый скоринговый продукт позволит анализировать платежное поведение клиентов

Новый скоринговый продукт позволит кредитным организациям анализировать платежное поведение клиентов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления и главный директор по бизнесу и поддержке AzeriCard Закир Ахмедов на 12-й Конференции по инвестициям и устойчивому развитию в микрофинансировании в Баку.

По его словам, продукт позволит совершенствовать существующие скоринговые модели банков и небанковских кредитных организаций (НБКО).

"На основе платежного поведения клиентов появляется возможность точнее определить, к какой скоринговой группе они относятся и когда могут допустить просрочки. Считаю, что целесообразно начать использовать этот продукт", - сказал он.