Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Закир Ахмедов: Новый скоринговый продукт позволит анализировать платежное поведение клиентов

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 17:58
    Закир Ахмедов: Новый скоринговый продукт позволит анализировать платежное поведение клиентов

    Новый скоринговый продукт позволит кредитным организациям анализировать платежное поведение клиентов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления и главный директор по бизнесу и поддержке AzeriCard Закир Ахмедов на 12-й Конференции по инвестициям и устойчивому развитию в микрофинансировании в Баку.

    По его словам, продукт позволит совершенствовать существующие скоринговые модели банков и небанковских кредитных организаций (НБКО).

    "На основе платежного поведения клиентов появляется возможность точнее определить, к какой скоринговой группе они относятся и когда могут допустить просрочки. Считаю, что целесообразно начать использовать этот продукт", - сказал он.

    Zakir Əhmədov: "Yeni skorinq məhsulu müştərilərin ödəniş davranışlarının təhlilinə imkan verəcək"
    AzeriCard's new scoring product to help lenders analyze payment behavior
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    19:19
    Из Братиславы в Баку отправился первый прямой рейс Wizz Air
    Туризм
    19:10
    Фото
    Сборная Азербайджана U-15 разгромила Гибралтар со счетом 5:1
    Футбол
    19:02
    В Испании объявили трехдневный общенациональный траур - Обновлено
    Другие страны
    19:00
    Минфин США ввел санкции против 11 лиц и компаний за оборонную поддержку КНДР
    Другие страны
    18:57
    Фото
    Генсек ОИС: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения мира и стабильности
    Внешняя политика
    18:52
    Видео
    Число погибших в ж/д аварии в Испании достигло 68 человек - Обновлено-4
    Другие страны
    18:49
    США ввели санкции против Министерства обороны Руанды
    Другие страны
    18:49
    ЦБА представит финансовому сектору методологию управления ИИ
    Финансы
    18:46
    Фото
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в концерте в рамках проекта "Райская ария"
    Kультурная политика
    Лента новостей