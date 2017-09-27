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    Загадочный инвестор продал бонды Кореи на 1,8 млрд долларов

    Предположительно, облигации приобрел Суверенный фонд Норвегии

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Суверенные облигации Южной Кореи во вторник испытали крупнейший отток средств иностранных инвесторов, по крайней мере с 2014 года. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, это вызвало спекуляции в Сеуле - и за пределами страны - по поводу того, кто избавляется от бондов.

    Распродажа облигаций на 2 трлн вон (1,8 млрд долларов) стала вторым за три месяца случаем, когда нерезиденты активно сбрасывали бонды Южной Кореи. Это может сигнализировать о том, что эскалация напряженности вокруг Северной Кореи начинает отпугивать зарубежных инвесторов.

    Аналитик KB Investment & Securities Co. Ким Санг-хун связывает распродажу с Суверенным фондом Норвегии.

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