Загадочный инвестор продал бонды Кореи на 1,8 млрд долларов

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Суверенные облигации Южной Кореи во вторник испытали крупнейший отток средств иностранных инвесторов, по крайней мере с 2014 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, это вызвало спекуляции в Сеуле - и за пределами страны - по поводу того, кто избавляется от бондов.

Распродажа облигаций на 2 трлн вон (1,8 млрд долларов) стала вторым за три месяца случаем, когда нерезиденты активно сбрасывали бонды Южной Кореи. Это может сигнализировать о том, что эскалация напряженности вокруг Северной Кореи начинает отпугивать зарубежных инвесторов.

Аналитик KB Investment & Securities Co. Ким Санг-хун связывает распродажу с Суверенным фондом Норвегии.