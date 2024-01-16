За последний год Азербайджан увеличил валютные резервы на 17%

По состоянию на 1 января 2024 года валютные резервы Азербайджана составили 67 млрд 682,7 млн долларов США.

По состоянию на 1 января 2024 года валютные резервы Азербайджана составили 67 млрд 682,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 82,8% или 56 млрд 69,7 млн ​​долларов США приходятся на Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР), а 17,2% или 11 млрд 613 млн долларов США на долю Центрального банка Азербайджана (АМБ).

В IV квартале 2023 года валютные резервы страны выросли на 2 млрд 383,4 млн долларов США или на 3,6%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 545,7 млн долларов США или 1%, а валютные резервы ЦБА - на 1 млрд 837,7 млн долларов США или 18,8%.

За последний год валютные резервы страны выросли на 9 млрд 653,4 млн долларов США или на 16,6%. За год валютные резервы ГНФАР выросли на 7 млрд 36,1 млн долларов США или на 14,3%, а валютные резервы ЦБА - на 2 млрд 617,3 млн долларов США или на 29,1%.