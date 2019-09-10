За 8 месяцев инфляция в Азербайджане составила 2,6%

В январе-августе текущего года цены на потребительские товары и услуги в Азербайджане в сравнении с аналогичным периодом прошлого года повысились на 2,6%, в том числе продуктов питания, спиртных напитков и табачных изделий - 3,3%, непродовольственных товаров - 1,3%, тарифы на платные услуги, оказываемые населению - 2,7%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

В сообщении говорится, что только за август в сравнении с предыдущим месяцем стоимость потребительских товаров и услуг снизилась на 0,3%, в том числе продуктов питания, алкоголя и табачных изделий - 0,8%, а тарифы на оказываемые населению платные услуги повысились на 0,1%. Цены на непродовольственные товары остались стабильными.