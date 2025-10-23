Юнус Абдулов: Азербайджан готов к внедрению исламского банкинга

Азербайджанские банки готовы к внедрению исламского банкинга, однако для запуска этой модели необходимо завершить формирование институциональной базы.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана Юнус Абдулов на Исламском финансовом форуме в Баку.

По словам Абдулова, результаты проведенного в первой половине года опроса показали, что интерес банков к исламскому финансированию имеет не только теоретический, но и практический характер.

"Некоторые банки уже работают над разработкой решений и концентрируются на конкретных продуктовых направлениях. Мы видим, что интерес стабилен, клиентские сегменты понятны, а необходимая база знаний для первого этапа внедрения уже существует. Иными словами, рынок готов - нужно лишь завершить создание институциональной базы", - отметил он.