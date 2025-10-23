Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Юнус Абдулов: Азербайджан готов к внедрению исламского банкинга

    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 12:54
    Юнус Абдулов: Азербайджан готов к внедрению исламского банкинга

    Азербайджанские банки готовы к внедрению исламского банкинга, однако для запуска этой модели необходимо завершить формирование институциональной базы.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Ассоциации банков Азербайджана Юнус Абдулов на Исламском финансовом форуме в Баку.

    По словам Абдулова, результаты проведенного в первой половине года опроса показали, что интерес банков к исламскому финансированию имеет не только теоретический, но и практический характер.

    "Некоторые банки уже работают над разработкой решений и концентрируются на конкретных продуктовых направлениях. Мы видим, что интерес стабилен, клиентские сегменты понятны, а необходимая база знаний для первого этапа внедрения уже существует. Иными словами, рынок готов - нужно лишь завершить создание институциональной базы", - отметил он.

    исламский банкинг Ассоциация банков Азербайджана
    Yunus Abdulov: "Azərbaycan bankları İslam bankçılığı üçün hazırdır"

    Последние новости

    13:12

    Азербайджан будет представлен на заседании Наблюдательного совета Арбитражного центра ОИС

    Бизнес
    13:12

    Австралия, Япония и Новая Зеландия поддержали механизм потолка цен на нефть из РФ

    Другие страны
    13:04

    Казахстан может построить НПЗ на берегу Каспия

    Энергетика
    13:03

    Завтра в Баку ожидается до 23 градусов тепла

    Экология
    13:02

    Тарык Акын: Исламские финансовые инструменты могут применяться в восстановлении Карабаха

    Финансы
    12:54

    Юнус Абдулов: Азербайджан готов к внедрению исламского банкинга

    Финансы
    12:47

    При Ассоциации банков Азербайджана создается Шариатский совет

    Финансы
    12:46
    Фото

    Путешественники из восьми стран прибыли в Физули

    Карабах
    12:44
    Фото

    Azerconnect Group приняла участие в казахстанско-азербайджанском бизнес-форуме

    ИКТ
    Лента новостей