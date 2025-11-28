Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 34,5%

В Азербайджане в январе-октябре 2025 года премии по страхованию жизни составили 710,702 млн манатов, что на 16,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, выплаты по видам, связанным со страхованием жизни, за отчетный период увеличились на 34,5%, до 546,87 млн манатов.

На каждые 100 манатов премий по данному виду страхования пришлись выплаты на сумму 76,9 маната (в январе-октябре 2024 года - 66,6 маната).