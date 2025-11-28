Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 34,5%
Финансы
- 28 ноября, 2025
- 15:18
В Азербайджане в январе-октябре 2025 года премии по страхованию жизни составили 710,702 млн манатов, что на 16,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, выплаты по видам, связанным со страхованием жизни, за отчетный период увеличились на 34,5%, до 546,87 млн манатов.
На каждые 100 манатов премий по данному виду страхования пришлись выплаты на сумму 76,9 маната (в январе-октябре 2024 года - 66,6 маната).
Последние новости
15:37
Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли почти на 30%Финансы
15:35
В Италии профсоюзы проводят забастовку против планов правительства по бюджетуДругие страны
15:29
Военный эксперт: Азербайджан является примером для стран ЦА по перевооружению армииАрмия
15:28
Орбан надеется на достижение мира в Украине и предлагает площадку для переговоровДругие страны
15:26
Азербайджан и КНР обсудили перспективы сотрудничества на рынке капиталаФинансы
15:21
Индия рассчитывает до конца 2025 года заключить торговую сделку с СШАДругие страны
15:18
Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 34,5%Финансы
15:15
MİDA готовится к строительству нового жилого комплекса в НахчыванеИнфраструктура
15:12