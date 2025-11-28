Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 34,5%

    Финансы
    • 28 ноября, 2025
    • 15:18
    Выплаты по страхованию жизни в Азербайджане выросли на 34,5%

    В Азербайджане в январе-октябре 2025 года премии по страхованию жизни составили 710,702 млн манатов, что на 16,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, выплаты по видам, связанным со страхованием жизни, за отчетный период увеличились на 34,5%, до 546,87 млн манатов.

    На каждые 100 манатов премий по данному виду страхования пришлись выплаты на сумму 76,9 маната (в январе-октябре 2024 года - 66,6 маната).

    страхование страхование жизни выплаты
    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 35 %-ə yaxın artıb
    Life insurance premiums in Azerbaijan grow 16.5% in ten months

