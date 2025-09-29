Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли на 31%

    Финансы
    • 29 сентября, 2025
    • 15:54
    Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли на 31%

    В январе-августе этого года в Азербайджане было собрано 161,291 млн манатов страховых взносов по страхованию имущества, что на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    За отчетный период сумма выплат по страхованию имущества составила 27,601 млн манатов, что на 30,9% больше, чем год назад.

    За 8 месяцев из каждых 100 манатов страховых взносов, собранных по страхованию имущества, было выплачено 17,1 маната. Год назад этот показатель составлял 14,1 маната.

    ЦБА страхование
