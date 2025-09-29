Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли на 31%
Финансы
- 29 сентября, 2025
- 15:54
В январе-августе этого года в Азербайджане было собрано 161,291 млн манатов страховых взносов по страхованию имущества, что на 8,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
За отчетный период сумма выплат по страхованию имущества составила 27,601 млн манатов, что на 30,9% больше, чем год назад.
За 8 месяцев из каждых 100 манатов страховых взносов, собранных по страхованию имущества, было выплачено 17,1 маната. Год назад этот показатель составлял 14,1 маната.
Последние новости
16:18
Чайные традиции Азербайджана представлены в Брюсселе, следующий пункт - ПарижТуризм
16:16
Генсек СЕ: Мирное соглашение между Баку и Ереваном откроет возможности для развития в регионеВ регионе
16:14
Али Асадов: Азербайджан придает большое значение расширению торговый связей со странами СНГВнешняя политика
16:14
Узбекский министр: Церемония открытия III Игр СНГ в Гяндже была грандиознойИндивидуальные
16:12
В Азербайджане могут изменить сроки призыва военнообязанных запаса на сборыМилли Меджлис
16:10
В Минске утвердят План реализации II этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 г.Внешняя политика
16:09
Начнутся ли переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в обход вето Венгрии?Внешняя политика
16:07
Мальдивские СМИ: Безвиз с Азербайджаном открывает новые горизонты для туризма МальдивТуризм
16:04