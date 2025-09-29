İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə ödənişlər 31 % artıb

    Maliyyə
    • 29 sentyabr, 2025
    • 15:15
    Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə ödənişlər 31 % artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə 161,291 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,2 % çoxdur.

    Hesabat dövründə əmlak sığortası üzrə ödənişlərin məbləği isə 27,601 milyon manat təşkil edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 30,9 % çoxdur.

    8 ayda əmlak sığortası üzrə toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 17,1 manatı ödəniş edilib. Bu göstərici 1 il bundan əvvəl 14,1 manat olub.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 48,074 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 12,9 % çoxdur.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 603,414 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 21,1 % çoxdur.

    8 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 57,6 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 53,7 manat olub.

    əmlak sığortası Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığorta haqqı
    Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли на 31%

    Son xəbərlər

    16:12

    "Məharət - 2025" birgə komanda-qərargah təlimi başa çatıb

    Hərbi
    16:11

    Minskdə 2030-cu ilə qədər MDB İqtisadi İnkişaf Strategiyasının II mərhələsinin həyata keçirilməsi Planı təsdiq ediləcək

    Xarici siyasət
    16:08

    Vüqar Gülməmmədov: Parlament nəzarəti altında olan ekoloji qanun layihələrinin sayı 50-ni keçib

    Ekologiya
    16:06

    Komitə: NUFA3 beynəlxalq və regional ekspertlər üçün vahid platformaya çevriləcək

    İnfrastruktur
    16:05

    Bakı metrosunun 5 stansiyasının qapıları yenilənəcək

    İnfrastruktur
    16:04

    Fərid Osmanov: "İRİA-nın demək olar ki, bütün akademiyalarla ortaq startap təşəbbüsləri mövcuddur"

    İKT
    16:03

    Moldovada prezidentin partiyası 50,2 % səs toplayıb

    Digər ölkələr
    16:03

    Şimali Makedoniyadan olan mütəxəssis Azərbaycan klubunun baş məşqçisi təyin olunub

    Komanda
    16:02
    Foto

    III MDB Oyunları: Tacikistanın U-16 millisi böyükhesablı qələbə qazanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti