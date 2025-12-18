Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Туристический центр "Шахдаг" объявил о начале зимнего сезона

    Туризм
    • 18 декабря, 2025
    • 12:29
    Туристический центр Шахдаг объявил о начале зимнего сезона

    Туристический центр "Шахдаг" официально объявил о начале зимнего сезона 2025-2026.

    Как сообщает корреспондент Report из ОАО "Туристический центр Шахдаг", председатель Центра Рустам Наджафов представил журналистам масштабные планы по развитию курорта:

    По его словам, в рамках пятого этапа расширения центра зимнего туризма до конца сезона планируется установка 2 подъемных баз и 76 снежных генераторов, строительство новых горнолыжных склонов общей протяженностью 7 070 метров, строительство водохранилища объемом 150 тыс. кубометров, а также ввод в эксплуатацию 26-й канатной линии".

    Он подчеркнул, что эти проекты послужат дальнейшему развитию лыжной инфраструктуры.

    "За последние два года "Шахдаг" стал не только центром отдыха, но и престижным местом проведения спортивных соревнований местного и международного уровня. С этой целью в комплексе построен стадион FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда) на 500 человек для организации различных международных спортивных мероприятий", - отметил Наджафов.

