Туристический центр "Шахдаг" объявил о начале зимнего сезона

Туристический центр "Шахдаг" официально объявил о начале зимнего сезона 2025-2026.

Как сообщает корреспондент Report из ОАО "Туристический центр Шахдаг", председатель Центра Рустам Наджафов представил журналистам масштабные планы по развитию курорта:

По его словам, в рамках пятого этапа расширения центра зимнего туризма до конца сезона планируется установка 2 подъемных баз и 76 снежных генераторов, строительство новых горнолыжных склонов общей протяженностью 7 070 метров, строительство водохранилища объемом 150 тыс. кубометров, а также ввод в эксплуатацию 26-й канатной линии".

Он подчеркнул, что эти проекты послужат дальнейшему развитию лыжной инфраструктуры.

"За последние два года "Шахдаг" стал не только центром отдыха, но и престижным местом проведения спортивных соревнований местного и международного уровня. С этой целью в комплексе построен стадион FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда) на 500 человек для организации различных международных спортивных мероприятий", - отметил Наджафов.