Выплаты по non-life страхованию в Азербайджане выросли на 25%
Финансы
- 04 апреля, 2026
- 12:51
В январе-феврале текущего года в Азербайджане по видам non-life страхования было собрано 148,332 млн манатов страховых взносов, что на 4,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
В отчетном периоде выплаты по видам страхования, не связанным с жизнью, выросли на 25% и достигли 47,664 млн манатов.
Таким образом, в январе на рынке страхования, не связанного с жизнью, из каждых 100 манатов собранных страховых взносов клиентам было возвращено 32,1 маната. Год назад этот показатель составлял 24,6 маната.
