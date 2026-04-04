    Выплаты по non-life страхованию в Азербайджане выросли на 25%

    04 апреля, 2026
    В январе-феврале текущего года в Азербайджане по видам non-life страхования было собрано 148,332 млн манатов страховых взносов, что на 4,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    В отчетном периоде выплаты по видам страхования, не связанным с жизнью, выросли на 25% и достигли 47,664 млн манатов.

    Таким образом, в январе на рынке страхования, не связанного с жизнью, из каждых 100 манатов собранных страховых взносов клиентам было возвращено 32,1 маната. Год назад этот показатель составлял 24,6 маната.

