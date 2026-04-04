    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 25 % artıb

    Maliyyə
    • 04 aprel, 2026
    • 12:33
    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 25 % artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası növlərinin hesabına 148,332 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,1 % azdır.

    Hesabat dövründə qeyri-həyat sığortası növləri üzrə ödənişlər isə 25 % artaraq 47,664 milyon manata çatıb.

    Beləliklə, yanvarda qeyri-həyat sığortası bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 32,1 manatı müştərilərə geri ödənilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 24,6 manat olub.

    Xatırladaq ki, yanvar-fevral aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 277,562 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,3 % azdır.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 148,800 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 37 % çoxdur.

    2 ayda sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 53,6 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 38,6 manat olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Qeyri-həyat sığortası Sığorta haqqı Sığorta ödənişi
