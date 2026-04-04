Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 25 % artıb
- 04 aprel, 2026
- 12:33
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası növlərinin hesabına 148,332 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,1 % azdır.
Hesabat dövründə qeyri-həyat sığortası növləri üzrə ödənişlər isə 25 % artaraq 47,664 milyon manata çatıb.
Beləliklə, yanvarda qeyri-həyat sığortası bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 32,1 manatı müştərilərə geri ödənilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 24,6 manat olub.
Xatırladaq ki, yanvar-fevral aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 277,562 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,3 % azdır.
Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 148,800 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 37 % çoxdur.
2 ayda sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 53,6 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 38,6 manat olub.