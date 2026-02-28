Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Выплаты по non-life страхованию в Азербайджане выросли более чем на 16%

    Финансы
    • 28 февраля, 2026
    • 09:50
    Выплаты по non-life страхованию в Азербайджане выросли более чем на 16%

    В Азербайджане в январе 2026 года по видам non-life страхования было собрано 95,313 млн манатов страховых премий.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 6,3 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Выплаты по видам non-life страхования за отчетный период выросли на 16,2 %, до 21,098 млн манатов.

    Таким образом, в январе на рынке non-life страхования из каждых 100 манатов собранных страховых премий 22,1 маната были возвращены клиентам. Год назад этот показатель составлял 17,8 маната.

    Напомним, что в январе по линии 16 страховых компаний, действующих в Азербайджане, было собрано 156,604 млн манатов страховых премий. Это на 4,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 62,012 млн манатов. Это на 30,2% больше в годовом сравнении. В январе на страховом рынке из каждых 100 манатов собранных страховых премий было выплачено 39,6 маната. В предыдущем году этот показатель составлял 29,1 маната.

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

