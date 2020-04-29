ВВП США снизился впервые за шесть лет

ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии нового коронавируса.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в среду заявлении Министерства торговли США.

Это первое квартальное сокращение экономики с начала 2014 года, а также самое низкое с IV квартала 2008 года. Тогда на фоне финансового кризиса экономика упала на 8,4% в годовом исчислении. Ожидалось, что падение составит 3,5%. В IV квартале прошлого года темпы роста экономики США составили 2,1%. Непрерывный рост американской экономики наблюдался на протяжении почти шесть лет.

Кроме того, отмечается в докладе, в I квартале нынешнего года потребительские расходы упали на 7,6%, импорт сократился на 15,3%, а экспорт - на 8,7%.

При этом отразившиеся на бизнесе ограничительные меры в связи с коронавирусом власти США начали вводить только в конце квартала - середине марта. Предприятия временно приостановили свою работу, их сотрудники остались дома, начались массовые увольнения, а также резкий рост уровня безработицы.

На прошлой неделе бюджетное управление Конгресса США опубликовало доклад, согласно которому ВВП страны во II квартале 2020 года сократится на 39,6% в годовом исчислении, что может стать крупнейшим падением со времен Великой депрессии. В конце марта президент США Дональд Трамп одобрил пакет помощи в размере более 2 трлн долларов США, который предусматривает содействие многим отраслям экономики страны.