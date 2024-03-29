ВВП Греции показал самый большой рост среди стран ЕС

Греция является лидером среди стран Евросоюза по росту ВВП на душу населения.

Греция является лидером среди стран Евросоюза по росту ВВП на душу населения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на заседании правительства.

"Надо отметить, что в 2023 году ВВП на душу населения продемонстрировал самый большой рост среди 27 стран Евросоюза. Очевидно, что мы еще не там, где хотим быть, потому что несем на себе бремя 10-летнего кризиса. Но никто не может сомневаться в том, что общий курс экономики и курс роста доходов движется в правильном направлении", - сказал премьер.

Министерство нацэкономики и финансов со ссылкой на данные Еврокомиссии заявило накануне, что Греция является чемпионом Европы по росту реального ВВП на душу населения. В Греции он вырос на 2,5% - с 18 690 евро в 2022 году до 19 150 евро в 2023 году в постоянных ценах 2010 года. В том же году реальный доход на душу населения в ЕС стагнировал, а фактически незначительно снизился.

В то же время, по данным Евростата, Греция находится на предпоследнем месте в Евросоюзе по размеру ВВП на душу населения, опережая лишь Болгарию. В Греции этот показатель на 33% ниже среднеевропейского уровня, в Болгарии – на 36% ниже.