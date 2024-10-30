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ВВП еврозоны в III квартале вырос на 0,4%, сильнее прогноза

ВВП еврозоны в III квартале вырос на 0,4%, сильнее прогноза ВВП еврозоны в третьем квартале 2024 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
Финансы
30 октября 2024 г. 14:31
ВВП еврозоны в III квартале вырос на 0,4%, сильнее прогноза

ВВП еврозоны в третьем квартале 2024 года вырос на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,9%.

Эксперты в среднем ожидали, что рост ВВП еврозоны в июле-сентябре составит 0,2% в поквартальном выражении и на 0,8% в годовом, по данным Trading Economics.

Во втором квартале текущего года экономика еврозоны выросла на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев и на 0,6% в годовом выражении.

ВВП Германии в июле-сентябре вырос на 0,2% в поквартальном выражении, Франции - на 0,4%, Испании - на 0,8%, Италии - не изменился.

Экономика Евросоюза выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 0,9% в годовом выражении.

Это первая оценка изменения ВВП из трех. Вторая оценка будет опубликована 14 ноября.

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Версия на английском языке Eurozone GDP grew by 0.4% in Q3 exceeding expectations

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