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ВВП еврозоны в I квартале вырос на 1,2%

ВВП еврозоны в I квартале вырос на 1,2% ВВП стран еврозоны в первом квартале этого года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,2%, а в квартальном - на 0,4%.
Финансы
30 апреля 2025 г. 13:46
ВВП еврозоны в I квартале вырос на 1,2%

ВВП стран еврозоны в первом квартале этого года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 1,2%, а в квартальном - на 0,4%.

Как передает Report, об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовой рост экономики еврозоны на 1%, квартальный - на 0,2%.

В четвертом квартале рост ВВП еврозоны в годовом выражении составил 1,2%, в квартальном - 0,2%.

Совокупный ВВП 27 стран Евросоюза в первом квартале, по первой оценке, вырос на 1,4% в годовом выражении, в квартальном - на 0,3%. Кварталом ранее годовой показатель вырос также на 1,4%, квартальный – на 0,4%.

В квартальном выражении наиболее заметный рост экономики наблюдался в Ирландии (+3,2%), а также в Испании и Литве (по +0,6% в каждой). Снижение при этом было зафиксировано лишь в Венгрии (-0,2%).

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Версия на английском языке Eurozone GDP grew by 1.2% in 1Q25

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